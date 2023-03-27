Тула, 27 марта, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Пострадавшие при взрыве украинского беспилотника в Тульской области начнут получать выплаты с 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания у губернатора Алексея Дюмина.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Дюмин

«Люди, которые получили травмы в результате падения БПЛА в Киреевске, смогут получить компенсации уже завтра», — говорится в распространённой информации.

В пресс-службе также добавили, что всем, кто потерял жилье, в ближайшее время будут выданы сертификаты на приобретение нового.

Напомним, что пострадавшие получат от региональных властей по 100 тыс. рублей. Нуждающимся в ремонте будет компенсировано до 1 млн рублей.

Накануне, 26 марта в Киреевске взорвался беспилотник, в результате чего пострадали три человека, получив осколочные ранения. На месте взрыва образовалась гигантская воронка.

По меньшей мере восемь частных домов оказались повреждены. В некоторых строениях домов выбило стёкла. На месте инцидента нашли обломки БПЛА Ту-141 «Стриж».