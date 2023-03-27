Будапешт, 27 марта, 2023, 19:35 — ИА Регнум. 27 марта парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом объявил ведущий заседания, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.

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Известно, что за вступление Финляндии в НАТО выступили 182 из 199 депутатов парламента, против — шесть депутатов.

Накануне представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкое руководство ожидает, что Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции одобрит протокол о ратификации вступления Финляндии в Североатлантический альянс.