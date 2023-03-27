Бухарест, , 19:34 — REGNUM Ситуация в Молдавии говорит о необходимости обеспечивать безопасность страны силами Евросоюза. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, мнение опубликовано его пресс-службой.

Клаус Йоханнис Longin Wawrynkiewicz

Румынский лидер выразил уверенность, что председатель Европейского совета Шарль Мишель разделяет его точку зрения о необходимости полной поддержки Молдавии со стороны ЕС.

«Я представил председателю Европейского совета нашу оценку ситуации в Молдавии, которая в настоящее время является объектом угроз и гибридных действий с целью дестабилизации ситуации», — отметил Йоханнис.

По его словам, в Евросоюзе уже готовят гражданскую миссию, цель которой — помочь Молдавии бороться с «гибридными угрозами».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта стало известно, что спецназ Молдавии приступает к совместным учениям с военными из Румынии, США и Британии. Тренировки военных будут проходить в учебных центрах армии Молдавии до 7 апреля.