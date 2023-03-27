Москва, 27 марта, 2023, 19:25 — ИА Регнум. 27 марта стартовал новый сезон проекта «Флагманы образования». Старт новому сезону профессионального конкурса был дан в ходе первого открытого заседания Наблюдательного совета проекта.

ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев Кириенко, Сергей Владиленович

«Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые своим призванием выбрали обучение и воспитание подрастающего поколения… Для нас действительно крайне важно, чтобы у людей, которые выбрали своим призванием образование, просвещение, воспитание, была возможность таких же социальных лифтов» — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Киренко.

По его словам, в проекте уже приняли участие более 120 тыс. человек. Он также выразил уверенность, что «Флагманы образования» станет кадровым лифтом и площадкой возможностей.

В заседании, прошедшем в прямом эфире, приняли участие руководители федеральных органов государственной власти, министры образования 89 органов исполнительной власти субъектов РФ, главы образовательных и некоммерческих организаций, всероссийских общественных и профессиональных организаций.

«Флагманы образования» — это ресурс для профессионального и карьерного роста управленцев в сфере образования, талантливых педагогов и перспективных молодых специалистов, а также для отраслевой системы управления в целом.