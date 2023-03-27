Вашингтон, 27 марта 2023, 19:21 — REGNUM США должны прямо сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что помощь не бесконечна и Киеву в итоге придётся согласиться на территориальные уступки. Об этом 27 марта заявил экс-глава антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье в статье для The Hill.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, пришло время, когда высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена должен будет начать жёсткий разговор с Зеленским.

«Киев необходимо подтолкнуть к идее разрешения кризиса путём переговоров, которые, вероятно, будут включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу», — написал Гренье.

Он отметил, конфликт не угрожает безопасности США, а защита каждого дюйма украинской территории не является жизненно важным интересом Запада.

По его словам, сейчас самое время начать разубеждать Зеленского в том, что он может рассчитывать на безоговорочную поддержку США и Запада.

Также Гренье добавил, что для НАТО важно превратить Украину в крепость для сдерживания России в будущем, но для этих целей не нужна вся территория страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о том, что «поражение России» якобы избавит мир от «кризисов и агрессий».