Вашингтон, 27 марта, 2023, 19:21 — ИА Регнум. США должны прямо сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что помощь не бесконечна и Киеву в итоге придётся согласиться на территориальные уступки. Об этом 27 марта заявил экс-глава антитеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье в статье для The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, пришло время, когда высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена должен будет начать жёсткий разговор с Зеленским.

«Киев необходимо подтолкнуть к идее разрешения кризиса путём переговоров, которые, вероятно, будут включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу», — написал Гренье.

Он отметил, конфликт не угрожает безопасности США, а защита каждого дюйма украинской территории не является жизненно важным интересом Запада.

По его словам, сейчас самое время начать разубеждать Зеленского в том, что он может рассчитывать на безоговорочную поддержку США и Запада.

Также Гренье добавил, что для НАТО важно превратить Украину в крепость для сдерживания России в будущем, но для этих целей не нужна вся территория страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о том, что «поражение России» якобы избавит мир от «кризисов и агрессий».