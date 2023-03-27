Четыре человека погибли в результате стрельбы в американской школе
Нэшвилл, 27 марта 2023, 19:18 — REGNUM В результате стрельбы в одной из школ американского Нэшвилла 27 марта погибли четыре человека, передают местные СМИ.
Одним из погибших, по этим данным, стал совершивший нападение на частную христианскую школу злоумышленник.
Местные власти подтверждают наличие раненых и проведение операции по поиску стрелка, но ничего не сообщают о жертвах.
22 марта сообщалось, что один человек погиб и еще пять получили ранения в результате стрельбы в американском городе Милуоки.