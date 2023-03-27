Мариуполь, ДНР, , 19:08 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь начальника мариупольского управления МВД Михаила Москвина. Об этом 27 марта сообщает управление Следственного комитета РФ по ДНР.

Оцепление здания Андрей Репин © ИА REGNUM

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту посягательства на жизнь начальника мариупольского ГУ МВД по ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, в частности, фрагменты взрывного устройства и металлический фрагмент со следами копоти и механического воздействия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 марта в Мариуполе был взорван автомобиль Москвина. Мужчина находился в нескольких метрах от машины и остался жив.

Позднее мэр города Олег Моргун сообщил, что следственные органы работают на месте взрыва.