Мариуполь, ДНР, 27 марта, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь начальника мариупольского управления МВД Михаила Москвина. Об этом 27 марта сообщает управление Следственного комитета РФ по ДНР.

Андрей Репин ИА REGNUM Оцепление здания

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту посягательства на жизнь начальника мариупольского ГУ МВД по ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, в частности, фрагменты взрывного устройства и металлический фрагмент со следами копоти и механического воздействия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 марта в Мариуполе был взорван автомобиль Москвина. Мужчина находился в нескольких метрах от машины и остался жив.

Позднее мэр города Олег Моргун сообщил, что следственные органы работают на месте взрыва.