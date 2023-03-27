Киев, 27 марта, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Тяжёлое положение ВСУ может разрушить планы киевского режима провести наступательную операцию, заявил 27 марта в своем YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

(сс) УчастникВодник Олег Соскин, бывший совет Кучмы.

«Нет наступления, а как его обеспечить, если нет вооружений, достаточной живой силы, нет огневой мощи…», — отметил он, добавив, что ВСУ не обладают необходимым количеством ресурсов.

По его мнению, конфликт приближается к «очень нехорошей точке». Соскин считает, что в настоящее время украинская армия сталкивается с серьёзными проблемами.

«Тяжелейшие там потери идут со стороны Украины», — сказал эксперт.

Соскин связывает положение Киева с успешной «смертельной тактикой» ВС России. При этом он добавил, что из-за отсутствия успехов на фронте внутри украинского общества также усиливается раскол, уже сопоставимый с гражданской войной.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов, украинская авиация всё реже встречается на артёмовском направлении, поскольку самолётов и вертолётов у ВСУ очень мало.