В Киеве допустили новую мобилизацию из-за оружия в Белоруссии
Киев, 27 марта 2023, 19:02 — REGNUM Мобилизация на Украине может быть усилена, заявил 27 марта в интервью CNN глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
Он отметил, что «решение о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии» потребует создания восьми новых бригад ВСУ.
По мнению Арахамии, фактически речь пойдет об открытии «второго фронта» протяженностью более тысячи километров.
Ранее 27 марта пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что негативная реакция западных стран не повлияет на планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.