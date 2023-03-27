Киев, 27 марта, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Мобилизация на Украине может быть усилена, заявил 27 марта в интервью CNN глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Он отметил, что «решение о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии» потребует создания восьми новых бригад ВСУ.

По мнению Арахамии, фактически речь пойдет об открытии «второго фронта» протяженностью более тысячи километров.

Ранее 27 марта пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что негативная реакция западных стран не повлияет на планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.