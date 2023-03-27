Артемовск, , 19:01 — REGNUM Вооружённые формирования Украины фактически превращают в укреплённые позиции жилые кварталы южной части Артёмовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Для организации обороны жителей выселяют, рассказал один из горожан РИА Новости. Украинские военные выгнали мужчину из его квартиры.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нам прямым текстом сказали: вот вам сутки, после этого заселяемся мы. Кто не выехал — мы не виноваты», — отметил житель Артёмовска, проживавший в девятиэтажном доме.

Эта информация подтверждается российскими военными. По их словам, жилую застройку в южной части города фактически превращают в укреплённые позиции, оборудуют в домах огневые точки и делают подкопы.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ используют тактику выжженной земли и уничтожают жилой сектор на юге города Артёмовска, ранее рассказали российские военные. Украинские солдаты не оставляют целыми сданные позиции.