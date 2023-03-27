ДНР, 27 марта, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины фактически превращают в укреплённые позиции жилые кварталы южной части Артёмовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Для организации обороны жителей выселяют, рассказал один из горожан РИА Новости. Украинские военные выгнали мужчину из его квартиры.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Нам прямым текстом сказали: вот вам сутки, после этого заселяемся мы. Кто не выехал — мы не виноваты», — отметил житель Артёмовска, проживавший в девятиэтажном доме.

Эта информация подтверждается российскими военными. По их словам, жилую застройку в южной части города фактически превращают в укреплённые позиции, оборудуют в домах огневые точки и делают подкопы.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ используют тактику выжженной земли и уничтожают жилой сектор на юге города Артёмовска, ранее рассказали российские военные. Украинские солдаты не оставляют целыми сданные позиции.