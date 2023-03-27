Украина, 27 марта, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Артемовск практически полностью (на 80%) окружен российскими подразделениями, заявил 27 марта в интервью киевским СМИ экс-командир роты батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгений Дикий.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Также, по его словам, город Авдеевка, расположенный под Донецком, находится в полукольце окружения. По мнению Дикого, ВС России перешли от тактики штурма к тактике окружения.

Как сообщалось ранее, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что для оперативного окружения находящейся под контролем ВСУ Авдеевки уже сложились все условия.