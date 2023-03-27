МИД РФ: в Москве считают неприемлемым план Еревана по МУС на фоне ордеров суда по России

Москва, , 18:48 — REGNUM Москва считает неприемлемым намерение Еревана о присоединении к Римскому статуту Международного уголовного суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства», — сообщил представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что армянская сторона предупреждена о негативных последствиях для отношений с Россией.

Напомним, 24 марта председатель КС Армении Арман Диланян заявил, что Конституционный суд Армении признал соответствующими Основному закону страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды). Он отметил, что решение вступило в законную силу в момент обнародования документа. В ближайшее время парламенту Армении предстоит провести ратификацию Римского статута.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле отметили, что антироссийские решения МУС являются пропагандистскими, незаконными и не имеющими для РФ силы. В МИД РФ, комментируя данное действие, уточнили, что оно не имеет никакого значения для страны, так как Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.