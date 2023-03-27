Законопроект об аннулировании гражданства РФ из-за фиктивного брака внесли в Госдуму

Москва, , 18:45 — REGNUM Проект закона, который позволит лишать российского гражданства лиц, получивших его благодаря фиктивному браку, внесён в Государственную думу РФ. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

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Законодателям предлагается конкретизировать понятия, дающие основания для отмены решения о приобретении статуса гражданина России. Причиной аннулирования гражданства может стать недействительный сертификат о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ, а также другие подложные документы, подтверждающие недействительные сведения. Это возможно, если на их основании принималось решение о приобретении гражданства. Отмена может состояться по решению суда.

Законопроект внесло на рассмотрение Заксобрание Калужской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства иностранцам, поступившим на военную службу в ВС РФ по контракту. Участвовать в боевых действиях необходимо в течение шести месяцев.