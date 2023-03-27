Москва, 27 марта, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Движение на Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком. Об этом 27 марта сообщил городской Департамент транспорта в telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Московское метро

«Движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, движение останавливали из-за задымления колодок поезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение по Калужско-Рижской линии было временно ограничено. Экстренные службы проверяли информацию о возгорании поезда на станции «Третьяковская».