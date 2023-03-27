Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе до лета. Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Согласно опубликованным данным, соответствующая договорённость была достигнута совместно с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. Уточняется, что принятие закона будет перенесено на следующую сессию парламента Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении трёх месяцев в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда.

Ранее сообщалось, что протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим.