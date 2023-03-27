Москва, 27 марта, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В метро Москвы 27 марта на участке Калужско-Рижской линии загорелся вагон поезда. Ограничения движения составов на оранжевой ветке устанавливались, но уже сняты, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Метро Москвы

В телеграм-каналех опубликовано видео с загоревшимся вагоном, на кадрах из-под него идёт дым. Из-за ЧП поезда в метро не ходили некоторое время от станции «Октябрьская» до «Проспекта Мира».

Движение было возобновлено в 18:03 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в екатеринбургском метрополитене на станции «Уралмаш» произошло короткое замыкание, спровоцировавшее пожар.