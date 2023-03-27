Берлин, 27 марта, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Неизвестный проник в многоквартирный дом в Потсдаме, где располагается квартира действующего канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом 27 марта сообщает местное издание Der Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

По его информации, вечером 26 марта грабитель проник в здание, в котором проживает канцлер ФРГ. Сам Шольц в это время находился на заседании в Ведомстве федерального канцлера в Берлине.

Как отмечает издание, на фотографии с камеры видеонаблюдения запечатлён человек, на лице которого была хэллоуинская маска. Грабитель также был в перчатках, толстовке с капюшоном и с налобным фонарём.

По данным источников, мужчину заметили, когда он пытался проникнуть в квартиру. Он незамедлительно скрылся, когда понял, что его заметили.

Представители органов правопорядка осмотрели место происшествия, объявили подозреваемого в розыск и изъяли записи с камер. В здании были усилены меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе, 20–26 марта, американский журналист Сеймур Херш написал в своём материале, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени 2022 года помогает США скрывать информацию о взрывах на газопроводах «Северных потоках». Он напомнил, что в начале марта 2023 года глава немецкого правительства посещал Соединенные Штаты, где поучаствовал только в двух открытых мероприятиях, при это он так и не пообщался с журналистами в рамках своего визита.