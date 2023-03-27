Денпасар, Индонезия, 27 марта, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Более полутора десятков граждан России задержаны за неделю в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали за нарушение Правил дорожного движения. Об этом 27 марта сообщает портал Detik.

Yanda Dwi Septian/Global Look Press Полиция в городе Денпасаре на индонезийском острове Бали

По словам представителя полиции Денпасара Кетута Сукади, с 19 по 25 марта в рамках масштабной операции по снижению уровня преступности на острове задержаны 43 иностранца. Все они получили штрафы.

«Нарушений со стороны иностранцев всё ещё много. Среди нарушений преобладали вождение без шлема и автомобили без индонезийских номеров», — сказал он.

Он отметил, что попавших в автомобильные рейды иностранцев больше всего было из России — 17 человек. Также были задержаны граждане Франции, Италии и Германии.

Ранее портал Detik написал, что наплыв российских туристов на Бали сделал остров похожим на «маленькую Москву», а их поведение вызывает недовольство у местного населения тем, что они чувствуют себя «как в России».