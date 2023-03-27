Москва, 27 марта, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Государственный архив научно-технической документации опубликовал снимки с места авиакатастрофы, в которой погиб первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Снимки размещены на сайте российского архива.

Российский государственный архив научно-технической документации Фрагмент фюзеляжа УТИ МиГ-15 на месте авиакатастрофы. 28.03.1968 год

Уточняется, что кадры были опубликованы впервые.

На опубликованных фотографиях запечатлены обломки фюзеляжа двухместного учебно-тренировочного самолёта МиГ-15УТИ, на котором Гагарин выполнял полёт. Снимки датируются 28 марта 1968 года — следующим днём после трагедии.

Первый космонавт планеты Юрий Гагарин и его лётный наставник Владимир Серегин погибли 27 марта 1968 года близ деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области во время тренировочного полета.

Напомним, что в декабре 2022 года архив Центра подготовки космонавтов рассекретил личное дело Юрия Гагарина. В документ входит анкета, таблица о прохождении воинской службы, сведения о семье, перечень должностей в отряде космонавтов и другие сведения.