«112»: движение по Калужско-Рижской линии московского метро ограничено из-за возгорания поезда

Москва, , 18:11 — REGNUM Движение по Калужско-Рижской линии московского метро временно ограничено. Об этом 27 марта сообщает Telegram-канал «112».

Метро Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что на станции метро «Третьяковская» экстренные службы проверяют информацию о возгорании поезда. По предварительной информации, пожар возник в последнем вагоне.

«Движение по Калужско-Рижской линии временно ограничено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро было прервано из-за незаконных работ застройщика недвижимости.