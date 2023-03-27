Сайт Национального собрания Франции выдаёт ошибку, возникающую в результате DdoS-атак

Париж, , 18:12 — REGNUM Прекратил работу 27 марта сайт Национального собрания Франции. Возможной причиной неполадок могла стать кибератака, сообщил телеканал BFMTV.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, сайт не работает уже несколько часов. Надпись на нём сообщает, что проводится обслуживание ресурса.

Ответственность за инцидент взяла на себя группа хакеров из России. О том, что причиной неполадок могла стать DdoS-атака, также свидетельствует ошибка 504, которая возникает в таких случаях.

«Мы решили повторить свое недавнее путешествие во Францию, где по-прежнему не утихают протесты против Макрона (президент Франции Эммануэль Макрон — Прим.ИА REGNUM), который решил наплевать на французов и продолжает «обслуживать» украинских неонацистов», — пояснили хакеры.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта неизвестную вредоносную программу, которую киберпреступники использовали для атак на сайты различных организаций в Крыму и Донбассе, выявила «Лаборатория Касперского». Атаки были направлены в основном на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации.