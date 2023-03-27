Париж, 27 марта, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Прекратил работу 27 марта сайт Национального собрания Франции. Возможной причиной неполадок могла стать кибератака, сообщил телеканал BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

По его информации, сайт не работает уже несколько часов. Надпись на нём сообщает, что проводится обслуживание ресурса.

Ответственность за инцидент взяла на себя группа хакеров из России. О том, что причиной неполадок могла стать DdoS-атака, также свидетельствует ошибка 504, которая возникает в таких случаях.

«Мы решили повторить свое недавнее путешествие во Францию, где по-прежнему не утихают протесты против Макрона (президент Франции Эммануэль Макрон — Прим.ИА REGNUM), который решил наплевать на французов и продолжает «обслуживать» украинских неонацистов», — пояснили хакеры.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта неизвестную вредоносную программу, которую киберпреступники использовали для атак на сайты различных организаций в Крыму и Донбассе, выявила «Лаборатория Касперского». Атаки были направлены в основном на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации.