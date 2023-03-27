Москва, 27 марта, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Территории на правом берегу Днепра вновь станут частью русского мира, как и 230 лет назад. Об этом 27 марта заявил доктор исторических наук, заместитель председателя научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Он напомнил, что 230 лет назад в Россию возвращалась правобережная часть Днепра, которая была частью территории Древней Руси. В родное гнездо возвратился народ, насильственно разделённый в период ордынского нашествия, потом Литвой, а затем Речью Посполитой.

Историк отметил, что сегодня на оккупированной киевском режимом территории население зомбировано. Он выразил надежду, что однажды у них откроются глаза и они узнают истинные факты о том, как украинская власть и нацисты издеваются над мирным населением и какие зверства совершают.

«После процесса денацификации, думаю, что и эта территория опять возвратится в часть русского мира. Да, мы братья, мы уважаем украинскую культуру, мы, так как иначе, из одного корня. И этот процесс возвращения сегодня, конечно, — прямая параллель с тем, что происходило тогда», — отметил Мягков.

Он добавил, что из всех школьных и вузовских учебников следует исключить термин «разделы Польши», поскольку Польшу не делили, а Россия при Екатерине II возвращала то, что когда-то было частью Древней Руси.

«Вот и сегодня тоже можно параллель провести: мы возвращаем то, что было частью нашего общего», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля председатель РВИО Владимир Мединский заявил, что российским участникам специальной военной операции, а также пленным ВСУ передали сборник «Чёрная Книга. Зверства бандеровцев».