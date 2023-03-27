Патрушев: США хотят сделать из японцев камикадзе, умирающих за чужие интересы

Москва, , 17:58 — REGNUM Милитаризация Японии при поддержке Соединённых Штатов указывает на то, что из японцев хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его слова, Белый дом подталкивает Токио на новую милитаризацию.

Патрушев также напомнил о заявлении премьер-министра Фумио Кисиды о том, что Япония купит у США 400 крылатых ракет «Томагавк».

«Создаётся впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы», — сказал он в интервью «Российской газете».

Как сообщало ИА REGNUM, США, по мнению Патрушева, так и остались «лоскутным одеялом», которое легко может разойтись по швам и разделиться на Север и Юг.

Секретарь Совбеза также напомнил, что США обрели статус великой державы циничными действиями по захвату территорий, ресурсов, эксплуатации народов и наживы на военных бедах других стран.