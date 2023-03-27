Спикер гордумы Блошкин: в ближайшее время референдума по переименованию Волгограда не будет

Волгоград, , 17:58 — REGNUM Проведение референдума по переименованию Волгограда в Сталинград пока не планируется. Об этом 27 марта заявил председатель совета по изучению общественного мнения о переименовании, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин во ходе встречи с представителями общественных организаций.

Волгоград (сс) Anastasia Galyamicheva

По его словам, решение о проведении референдума в ближайшие месяцы приниматься не будет. Уточняется, что данная встреча не афишировалась. Через некоторое время после её начала представителей средств массовой информации попросили покинуть зал.

Ранее сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председателя Волгоградского городского совета ветеранов Александра Струкова заявила, что в Волгограде начинают опрашивать жителей о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. Отмечается, что по итогам опроса будет принято решение о том, будет ли проводиться референдум по этому вопросу. Ранее волгоградские ветераны выступили с инициативой вернуть городу-герою историческое название.