Глава Евросовета: настало время принять решение о присоединении Румынии к Шенгенской зоне

Брюссель, , 17:54 — REGNUM Румыния может вступить в шенгенскую зону уже в 2023 году, заявил 27 марта глава Евросовета Шарль Мишель. Такое мнение он высказал в ходе совместной пресс-конференции с румынским лидером Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

Шарль Мишель European Parliament

Мишель считает, что присоединение Румынии и Болгарии к шенгенской зоне обеспечит более надёжную защиту Евросоюзу. Он заявил о намерении в дальнейшем проводить «напряжённую работу», способствующую принятию этого решения.

«Настало время принять политическое решение. И я приложу все свои усилия, чтобы обеспечить его принятие как можно скорее», — отметил Мишель.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года парламент Нидерландов принял резолюцию, в которой говорится о намерении выступить против присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне без границ. Такой была реакция на призыв ЕС принять решении о присоединении страны к этой зоне.