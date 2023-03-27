СМИ сообщили о столкновениях протестующих с полицией на въезде в Иерусалим

Иерусалим, , 17:51 — REGNUM На въезде в Иерусалим, который перекрыт протестующими против судебной реформы, начались столкновения с полицией, передают местные СМИ 27 марта.

Протестующие в Израиле © Matan Golan/Global Look Press

Как сообщалось ранее, участие в основной акции протеста, у здания парламента Израиля, принимают около 80 тысяч человек.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов после совещания с лидерами парламентских фракций заявил, что намерен приостановить проведение реформы.

Ранее также сообщалось, что сотрудники полиции Израиля начали возводить заграждения вокруг резиденции Нетаньяху.