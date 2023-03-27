На въезде в Иерусалим начались стычки протестующих с полицией
СМИ сообщили о столкновениях протестующих с полицией на въезде в Иерусалим
Иерусалим, 27 марта, 2023, 17:51 — ИА Регнум. На въезде в Иерусалим, который перекрыт протестующими против судебной реформы, начались столкновения с полицией, передают местные СМИ 27 марта.
Matan Golan/Global Look Press
Протестующие в Израиле
Как сообщалось ранее, участие в основной акции протеста, у здания парламента Израиля, принимают около 80 тысяч человек.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов после совещания с лидерами парламентских фракций заявил, что намерен приостановить проведение реформы.
Ранее также сообщалось, что сотрудники полиции Израиля начали возводить заграждения вокруг резиденции Нетаньяху.