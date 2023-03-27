Иерусалим, 27 марта, 2023, 17:51 — ИА Регнум. На въезде в Иерусалим, который перекрыт протестующими против судебной реформы, начались столкновения с полицией, передают местные СМИ 27 марта.

Matan Golan/Global Look Press Протестующие в Израиле

Как сообщалось ранее, участие в основной акции протеста, у здания парламента Израиля, принимают около 80 тысяч человек.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов после совещания с лидерами парламентских фракций заявил, что намерен приостановить проведение реформы.

Ранее также сообщалось, что сотрудники полиции Израиля начали возводить заграждения вокруг резиденции Нетаньяху.