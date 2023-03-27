Донецк, , 17:47 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 96 тысяч жителей региона получили российские паспорта. Такое заявление Сальдо сделал в эфире канала «Россия-24» в понедельник, 27 марта.

Российские паспорта в руках сотрудника пункта приема документов на гражданство РФ © РИА Новости

В свою очередь, в Запорожской области на середину февраля 2023 года паспорт России получили более 130 тыс. жителей, а в ДНР и ЛНР — более 966 тысяч человек.

Соответственно, благодаря новым регионам количество граждан, имеющих российский паспорт, увеличилось не менее чем на 1,192 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM на коллегии МВД 20 марта российский лидер Владимир Путин поручил ведомству решить вопросы гражданства жителей новых регионов России. Президент отметил, что занимающиеся этим вопросом люди должны «ответственно подойти к решению этих задач».