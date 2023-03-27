Росатом обсуждает с компаниями перенаправление части нефти Арктики на восток

Москва, , 17:49 — REGNUM Руководство Росатома обсуждает с нефтедобывающими компаниями «Газпром нефть» и «Лукойл» перенаправление на восток по Северному морскому пути некоторой части нефти из Арктики, которая ранее поставлялась на запад. Об этом заявил руководитель проекта проектного офиса по развитию Арктики государственной корпорации «Росатом» Сергей Чемко в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Росатом Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он пояснил, что речь идёт о месторождениях Варандей («Лукойл») и Приразломная («Газпром нефть»), грузопотоки с которых ранее направлялись на запад. Чемко отметил, что руководство Росатома провело предварительные переговоры о направлении части грузопотоков на восток.

«Почему говорю части, потому что ориентируют период навигации и использование танкеров — у нас, к сожалению, нет пока ещё танкеров в большом количестве ледового класса», — приводит ТАСС его слова.

В презентации Чемко указано, речь идёт о потенциальной грузовой базе 5,9 млн тонн с Варандея и 3,6 млн тонн с Приразломной.

Он отметил, что Росатом предлагает компаниям использовать обычные танкеры с гарантированной безопасностью и ледоколы в летне-осеннюю навигацию.

Как передавало ИА REGNUM, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в мае 2024 года и в октябре 2025 года планируется заложить два новых атомных ледокола.