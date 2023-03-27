Москва, 27 марта, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту города Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) имени Виктора Черномырдина. Указ главы государства опубликован 27 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Гунеев/РИА Новости Виктор Черномырдин

«Присвоить аэропорту Надым имя В. С. Черномырдина», — сказано в документе.

Напомним, Черномырдин (1938–2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР с 1985 по 1989 год, первого главы Газпрома (1989–1992), премьер-министра России (1992–1998), а также был послом России на Украине (2001–2009) и советником президента РФ (2009–2010).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года ямальский общественник Мовлуд Бакиров предложил присвоить аэропорту в Надыме имя Черномырдина. По его мнению, именно Черномырдин, которого считают «отцом Газпрома», способствовал развитию Ямала.