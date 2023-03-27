Пекин, 27 марта, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Билеты на концерты народного артиста Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра в Пекине раскупили за 20 минут. Об этом россиянин заявил 27 марта в ходе пресс-конференции в Национальном центре исполнительных искусств в Пекине.

Visitturku.fi Гергиев Валерий

«В Китае замечательная аудитория, они ждут хороших концертов. Мы обязаны выступить очень ярко, так как у нас была разлука 3,5 года», — сказал артист, напомнив, что ранее он давал концерты в КНР каждый год.

По словам Гергиева, все восемь тысяч билетов были распроданы за 20 минут.

Отвечая на вопрос журналистов о том, была ли адаптирована программа под китайскую публику, артист ответил, что «программы адресованы хорошей публике». По его словам, музыканты знают публику, поскольку выступали в Пекине не раз.

Напомним, что Валерий Гергиев и Симфонический оркестр дадут концерты в Китае с 27 по 29 марта. В программе заявлены произведения Прокофьева, Римского-Корсакова, Клода Дебюсси, Мусоргского, Шостаковича, а также Джоаккино Россини, Феликса Мендельсона и Антона Брукнера.

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