Москва, 27 марта, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Не предусмотрен предельный возраст для поступления на службу в Росгвардию для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

Ограничения в новых регионах России сняты до 1 января 2026 года. Положения закона, которые определяют допустимый возраст для службы в органах внутренних дел, не будут действовать на этих территориях, говорится в указе. На остальные регионы России распространяется ограничение в 35 лет для младшего начальствующего состава и 40 — для старшего и высшего.

«При поступлении граждан РФ на службу в войска национальной гвардии РФ на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области предельный возраст поступления на службу… не устанавливается», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Владимир Путин поздравил с Днем войск национальной гвардии РФ сотрудников и ветеранов этого ведомства. Глава государства отметил смелость и решительность представителей Росгвардии, действующих в зоне специальной военной операции.