РИА Новости: после взрыва беспилотника под Тулой в больнице остается 16-летняя девушка

Тула, , 17:32 — REGNUM Один человек, шестнадцатилетняя девушка, остается в больнице после взрыва беспилотника в Тульской области, передает 27 марта РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв © РИА Новости / Виталий Белоусов

Девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

В результате взрыва, как сообщалось ранее, пострадали три человека, двое были госпитализированы, но один из пострадавших был вскоре отпущен домой.

Как сообщалось ранее, 26 марта в пресс-службе правительства Тульской области сообщили, что в случае ухудшения оперативной обстановки в регионе могут быть приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов.