Тула, 27 марта, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Один человек, шестнадцатилетняя девушка, остается в больнице после взрыва беспилотника в Тульской области, передает 27 марта РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

РИА Новости / Виталий Белоусов Сотрудники Следственного комитета России и правоохранительных органов в Киреевске Тульской области, где произошел взрыв

Девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

В результате взрыва, как сообщалось ранее, пострадали три человека, двое были госпитализированы, но один из пострадавших был вскоре отпущен домой.

Как сообщалось ранее, 26 марта в пресс-службе правительства Тульской области сообщили, что в случае ухудшения оперативной обстановки в регионе могут быть приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов.