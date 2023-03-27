Иерусалим, , 17:30 — REGNUM В Израиле протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим, передаёт 27 марта газета Times of Israel.

Протестующие против судебной реформы в Израиле © Eyal Warshavsky/Global Look Press

Также сообщается, что в городе задержаны трое участников акции протеста, предположительно, за нападение на сотрудников полиции.

«Протестующие перекрыли главный въезд в Иерусалим», — передаёт издание.

Как передавало ИА REGNUM, на акцию протеста против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства собрались порядка 80 тысяч человек.

Ранее 27 марта сотрудники полиции Израиля начали возводить заграждения вокруг резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.