Москва, 27 марта, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Украинская сторона передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих, сообщила 27 марта журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Иван Шилов ИА REGNUM Передача пленных

Она подтвердила, что передача военнослужащих с тяжёлыми ранениями произошла вне обмена пленными, и добавила, что репатриация — очень важный процесс, который важно продолжать.

О передаче российской стороне раненых военных, попавших в плен на Украине, ранее сообщили в Международном Комитете Красного Креста. Возвращены военнослужащие, которых можно было транспортировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москалькова проинформировала о возвращении на Украину двоих детей с украинским гражданством в возрасте девяти и 16 лет. Она подчеркнула, что не знает о случаях, когда российская сторона отказывала в воссоединении детей-украинцев с родителями.