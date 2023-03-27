Киев, 27 марта, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Западные страны грабят закрома Украины и перепродают их втридорога беднейшим странам на кабальных условиях, делая то же, что делали их «предки-колонизаторы», заявил 27 марта в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Александр Щербак/ТАСС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Запад по-прежнему блокирует поставки российского зерна и удобрений за рубеж, продолжая при этом рассуждать о «продовольственном кризисе», в котором якобы виновата Россия, добавил он.

Как сообщалось ранее, постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада должны за 60 дней, на которые продлено действие зерновой сделки, принять меры по обеспечению беспрепятственного экспорта сельскохозяйственной продукции из России.