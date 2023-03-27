Мелитополь, , 17:51 — REGNUM Жителя города Токмак Запорожской области заподозрили в содействии террористической деятельности. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По версии следствия, в апреле 2022 года фигурант уголовного дела по просьбе своего приятеля нашёл компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые он передал последнему.

Самодельные взрывные устройства планировалось применить в ходе нападения на блок-пост Вооружённых Сил России в городе Токмак Запорожской области, и об этом подозреваемый знал. Уточняется, что члены группы не довели преступление до конца по независящим от них причинам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают других причастных к произошедшему.

Преступление было выявлено по итогам оперативно-разыскной работы сотрудников УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии России и ВУ МВД России по Запорожской области.

Как передавало ИА REGNUM, правоохранительные органы Кабардино-Балкарии в 2022 году сорвали попытку совершения теракта.