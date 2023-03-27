Вашингтон, 27 марта, 2023, 17:12 — ИА Регнум. В мире становиться всё сложнее решать проблемы с бедностью, расхождением доходов и изменением климата из-за снижения потенциального экономического роста. Об этом заявил главный экономист, старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

Он констатировал риски формирования «потерянного десятилетия» в мировой экономики и заявил о необходимости принять в странах «устойчивую, ориентированную на рост политику». Это, по мнению Гилла, позволило бы достигнуть роста мирового ВВП на 0,7% до среднегодовых темпов в 2,9%.

«Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьёзные последствия для способности мира решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, таких как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата», — отметил главный экономист Всемирного банка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году вместо 3–3,5% рост мирового ВВП может составить 1,5–2%, а с учётом роста населения это означает сокращение реальных доходов в большом числе стран, нарастание бедности, социальных проблем, гражданских конфликтов и миграционных потоков в направлении более развитых стран. Такое мнение высказывал декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнёв.