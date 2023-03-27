Патрушев: США так и остались лоскутным одеялом и снова разделятся на Север и Юг

Москва, , 17:06 — REGNUM США так и остались лоскутным одеялом, которое легко может разойтись по швам и разделиться на Север и Юг. Об этом 27 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев © MFA Russia/Global Look Press

Он отметил, что США обрели статус великой державы циничными действиями по захвату территорий, ресурсов, эксплуатации народов и наживы на военных бедах других стран.

«При этом так и остались лоскутным одеялом, которое легко может разойтись по швам. Скажем, как это было изначально, разделятся на Север и Юг», — сказал Патрушев.

По его словам, нельзя исключать, что Юг будет двигаться в сторону Мексики, земли которой США захватили в 1848 году.

Он добавил, что лидеры латиноамериканских стран не скрывают, что осознание деструктивной роли США стало повсеместным, а наличие базы Гуантанамо считается прямой кражей кубинского суверенитета.

«Можно не сомневаться, рано или поздно южные соседи США вернут себе похищенные у них территории», — заключил Патрушев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Патрушев заявил, что Россия извлекла уроки из распада СССР и провела работу над ошибками. По его словам, Россия может обеспечивать свою безопасность и сохранять стабильность внутри страны.