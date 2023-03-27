Москва, , 17:01 — REGNUM Евросоюз в скором времени настигнет коллапс, заявил 27 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, жители Евросоюза не станут терпеть наднациональную надстройку, которая толкает Европу к войне с Россией.

«Коллапс Евросоюза не за горами», — сказал он в интервью «Российской газете».

Патрушев добавил, что Соединённые Штаты готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай является основным экономическим конкурентом Соединённых Штатов, вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмётся за Пекин, считает Патрушев.

Он отметил, что как минимум с 1945 года источником любой эскалации напряжённости в мире является безудержное стремление США сохранить за собой главенствующую роль.