Москва, 27 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Евросоюз в скором времени настигнет коллапс, заявил 27 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По его мнению, жители Евросоюза не станут терпеть наднациональную надстройку, которая толкает Европу к войне с Россией.

«Коллапс Евросоюза не за горами», — сказал он в интервью «Российской газете».

Патрушев добавил, что Соединённые Штаты готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай является основным экономическим конкурентом Соединённых Штатов, вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмётся за Пекин, считает Патрушев.

Он отметил, что как минимум с 1945 года источником любой эскалации напряжённости в мире является безудержное стремление США сохранить за собой главенствующую роль.