Der Spiegel: 18 немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину
Берлин, 27 марта 2023, 17:03 — REGNUM Свыше 15 танков Leopard 2, обещанные правительством Германии, прибыли на Украину. Об этом 27 марта сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По их информации, техника, которую обещали немецкие власти, была передана через два месяца после принятия соответствующего решения. Последняя партия покинула ФРГ в конце прошлой недели, 20–26 марта.
Отмечается, что в зону боевых действий также прибыли 40 боевых машин (БМП). По данным издательства, правительство Германии держит в секрете точный маршрут поставок техники из соображений безопасности.
Изначально власти ФРГ обещали поставить киевскому режиму 14 танков Leopard 2A6. Однако укомплектовать батальон не удалось, и Берлин решил отправить на Украину еще четыре единицы техники.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что первые четыре из 13 обещанных истребителей МиГ-29 были переданы Киеву.