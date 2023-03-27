Der Spiegel: обещанные правительством Германии 18 танков Leopard 2 прибыли на Украину

Берлин, , 17:03 — REGNUM Свыше 15 танков Leopard 2, обещанные правительством Германии, прибыли на Украину. Об этом 27 марта сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По их информации, техника, которую обещали немецкие власти, была передана через два месяца после принятия соответствующего решения. Последняя партия покинула ФРГ в конце прошлой недели, 20–26 марта.

Отмечается, что в зону боевых действий также прибыли 40 боевых машин (БМП). По данным издательства, правительство Германии держит в секрете точный маршрут поставок техники из соображений безопасности.

Изначально власти ФРГ обещали поставить киевскому режиму 14 танков Leopard 2A6. Однако укомплектовать батальон не удалось, и Берлин решил отправить на Украину еще четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что первые четыре из 13 обещанных истребителей МиГ-29 были переданы Киеву.