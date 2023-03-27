Москва, , 17:13 — REGNUM Россия в марте экспортирует рекордный объём дизельного топлива, если сохранит темпы отгрузки на уровне 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива © Евгений Одиноков/РИА Новости

Согласно информации об отгрузке дизельного топлива из российских портов, в первые 19 дней марта Россия поставляла на экспорт около 1,5 млн баррелей в сутки. При таких темпах март станет рекордным по отгрузке дизеля как минимум с 2016 года, и это в условиях европейских санкций.

Российское дизельное топливо в основном идёт в Турцию, а также в Марокко, Бразилию, Тунис и Саудовскую Аравию. До начала спецоперации на Украине Россия поставляла самые крупные объёмы топлива европейским странам, однако теперь действует эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, а также ответные меры Москвы.

Вместе с тем отмечается, что в апреле экспортная загрузка ключевых российских портов снизится по отношению к марту.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля вступило в силу европейское эмбарго на российские нефтепродукты, включая бензин и дизельное топливо. Двумя месяцами ранее ЕС установил эмбарго на российскую нефть и ввёл «ценовой потолок» для неё на уровне $60 за баррель. Для дизельного топлива потолок составляет $100 за баррель. Россия в качестве ответной меры отказалась поставлять нефть и нефтепродукты странам, присоединившимся к ограничениям, это решение действует с 1 февраля.