Москва, , 17:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы заместителя главы правительства — министра сельского хозяйства Чечни Якуба Закриева. Соответствующий указ 27 марта опубликован на официальном портале правовой информации.

Якуб Закриев © Саид Царнаев/РИА Новости

В документе указано, что Закриев награждается за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин наградил 10-летнего Фёдора Симоненко, спасшего двух детей во время атаки украинских диверсантов в Брянской области, медалью «За отвагу».